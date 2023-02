Mondiali di sci, Sofia Goggia vince la libera e cita Costanzo: «Ho fatto una discesa con i baffi». Brignone seconda (Di domenica 26 febbraio 2023) Nell’unica prova fatta era caduta alla quinta porta. Ma in gara è stata un’altra storia per Sofia Goggia. Nella discesa libera dei Mondiali di sci recuperata oggi a Crans Montana in Svizzera, la campionessa olimpica bergamasca è arrivata prima e non può nascondere la soddisfazione. «Come direbbe qualcuno scomparso recentemente, ho fatto una discesa con i baffi» ha dichiarato a gara terminata citando Maurizio Costanzo, morto venerdì all’età di 84 anni. Dietro di lei un’altra italiana Federica Brignone, reduce da un mondiale stellare e oggi a 15 centesimi secondo dal suo primo successo nella specialità. Sul gradino più basso del podio la francese Laure Gauché. Per Goggia è il quarto ... Leggi su open.online (Di domenica 26 febbraio 2023) Nell’unica prova fatta era caduta alla quinta porta. Ma in gara è stata un’altra storia per. Nelladeidi sci recuperata oggi a Crans Montana in Svizzera, la campionessa olimpica bergamasca è arrivata prima e non può nascondere la soddisfazione. «Come direbbe qualcuno scomparso recentemente, hounacon i» ha dichiarato a gara terminatando Maurizio, morto venerdì all’età di 84 anni. Dietro di lei un’altra italiana Federica, reduce da un mondiale stellare e oggi a 15 centesimi secondo dal suo primo successo nella specialità. Sul gradino più basso del podio la francese Laure Gauché. Perè il quarto ...

