Mobilità docenti 2023, l'ultima protesta dei vincolati: "Pensati svincolata". L'appello alla politica e ai sindacati: "Risolvete il problema per tutti, compromessi a metà non sono accettabili" [FOTO] (Di domenica 26 febbraio 2023) Potrebbero arrivare presto, probabilmente già entro la prossima settimana, novità in merito alla questione dei vincoli. Il Ministero è al lavoro per l'ordinanza sulla Mobilità 2023-24 che potrebbe contenere alcune novità. L'articolo Mobilità docenti 2023, l'ultima protesta dei vincolati: "Pensati svincolata". L'appello alla politica e ai sindacati: "Risolvete il problema per tutti, compromessi a metà non sono accettabili" FOTO .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilcattivello : RT @Matilde82152846: Sia garantito a tutti i docenti il diritto alla mobilità, compresi quelli con trasferimento interprovinciale, su scelt… - chiarakelly93 : RT @CVincolati: @G_Valditara La deroga va concessa per tutti i vincoli alla mobilità dei docenti - Manu03723688 : RT @CVincolati: @G_Valditara La deroga va concessa per tutti i vincoli alla mobilità dei docenti - CVincolati : @G_Valditara La deroga va concessa per tutti i vincoli alla mobilità dei docenti -