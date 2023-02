Mister Viali commenta Como – Cosenza

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... psb_original : Cosenza, Viali:'A Como sarà uno scontro diretto fondamentale. Voglio lo stesso atteggiamento di Bari' #SerieB - psb_original : Cosenza, Viali:'A Como sarà uno scontro diretto fondamentale. Voglio lo stesso atteggiamento di Bari' #SerieB -

La cronacaWilliamschiera il Cosenza con il 3 - 4 - 1 - 2: davanti al portiere Micai, la difesa con Meroni, Rigione e Venturi; in mezzo al campo D'Orazio, Voca, Brescianini e Marras con ...I rossoblù cosentini, guidati da William- già tecnico biancorosso provengono dallo stop ... oltre aPierpaolo Bisoli, fermato per un turno dal giudice sportivo e sostituito in ...

Cosenza Calcio, Viali:" Ancora è possibile riagganciare la classifica" Cosenza Post

Serie B - Verso Como-Cosenza, mister Viali: «Hanno una rosa di qualità, ci sarà da soffrire» LaC news24

Viali: «Cosenza, l’atteggiamento è quello giusto. Mercato e Florenzi, vi dico…» Cosenza Channel

Cosenza Calcio, Viali:" Dobbiamo vivere le trasferte come una ... Cosenza Post

"Mi è piaciuto l'atteggiamento del Cosenza, non siamo stati premiati" Tifo Cosenza

Nonostante gli infortuni di Zarate e Praszelik non ci sarà nessun arrivo in casa rossoblu Si è chiuso venerdì 24 febbraio alle 20.00 il mercato degli svincolati. Il Cosenza non ne approfitta per porta ...Continua a leggere sotto - Viali ha poi invitato a guardare avanti ... Loro hanno grandi qualità, ma dobbiamo lavorare molto per crear loro difficoltà”. Il mister del Cosenza non si da dunque per ...