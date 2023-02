«Mio papà Giorgio Ferrini, granata da derby» (Di domenica 26 febbraio 2023) Giorgio Ferrini è stato qualcosa di più del capitano del Torino. Nel suo periodo, che va dal 1959 al 1975, ha incarnato l’anima granata, quella che si esaltava maggiormente proprio in occasione del derby. A 2 giorni dalla sfida della Mole, il Corriere della Sera è andato a intervistare il figlio Amos. IL derby – «Negli anni Sessanta e Settanta il derby era di gran lunga la partita più sentita. Ricordo bene gli sfottò anche con i vicini di casa, costretti a vedere sventolare sul balcone la bandiera nemica. Da noi, in famiglia, si viveva così». OGGI – «No, allo Stadium non ci vado. Seguirò il derby in tv, fingendo un certo disinteresse, con i miei nipoti granata Giorgio e Simone». LA RISSA TRA Ferrini E SIVORI – ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 febbraio 2023)è stato qualcosa di più del capitano del Torino. Nel suo periodo, che va dal 1959 al 1975, ha incarnato l’anima, quella che si esaltava maggiormente proprio in occasione del. A 2 giorni dalla sfida della Mole, il Corriere della Sera è andato a intervistare il figlio Amos. IL– «Negli anni Sessanta e Settanta ilera di gran lunga la partita più sentita. Ricordo bene gli sfottò anche con i vicini di casa, costretti a vedere sventolare sul balcone la bandiera nemica. Da noi, in famiglia, si viveva così». OGGI – «No, allo Stadium non ci vado. Seguirò ilin tv, fingendo un certo disinteresse, con i miei nipotie Simone». LA RISSA TRAE SIVORI – ...

