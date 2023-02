“Mio figlio è pericoloso, vada in comunità”. Ma il giudice lo rispedisce a casa (Di domenica 26 febbraio 2023) Un 28enne con disagio psichico viene scarcerato dal gip di Milano perché ritenuto “incapace di intendere e di volere”. Ma in attesa che la comunità lo ospiti, il ragazzo ritorna a vivere con i genitori che aveva maltrattato. E ieri ha preso una sega e ha minacciato la vicina Leggi su ilgiornale (Di domenica 26 febbraio 2023) Un 28enne con disagio psichico viene scarcerato dal gip di Milano perché ritenuto “incapace di intendere e di volere”. Ma in attesa che lalo ospiti, il ragazzo ritorna a vivere con i genitori che aveva maltrattato. E ieri ha preso una sega e ha minacciato la vicina

