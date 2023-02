Minacce al sindaco Mastella, si indaga su una possibile pista anarchica: già sporta la denuncia alla Polizia (Di domenica 26 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl sindaco di Benevento Clemente Mastella nella giornata di ieri ha sporto denuncia agli uomini della Polizia di Stato della Questura del centro sannita nei confronti di ignoti per delle Minacce di presunta matrice anarchica che lo stesso Mastella e i suoi familiari hanno ricevuto nelle scorse ore. Le forza dell’ordine si sono immediatamente attivate. Il sindaco del capoluogo sannita, consultato sulla vicenda, però, pur non smentendo i fatti, si è voluto trincerare dietro un amaro “no comment” preferendo lasciare campo libero alle indagini degli investigatori e non entrare nel merito della questione L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 26 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIldi Benevento Clementenella giornata di ieri ha sportoagli uomini delladi Stato della Questura del centro sannita nei confronti di ignoti per delledi presunta matriceche lo stessoe i suoi familiari hanno ricevuto nelle scorse ore. Le forza dell’ordine si sono immediatamente attivate. Ildel capoluogo sannita, consultato sulla vicenda, però, pur non smentendo i fatti, si è voluto trincerare dietro un amaro “no comment” preferendo lasciare campo libero alle indagini degli investigatori e non entrare nel merito della questione L'articolo proviene da Anteprima24.it.

