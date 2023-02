Minacce ai ragazzi di destra | gli studenti non tornano in classe

(Di domenica 26 febbraio 2023) In due avrebbero già deciso di cambiare scuola. Preoccupati i vertici degli istituti scolastici. Un clima difficile anche per la sorella minore di uno dei giovani protagonisti del pestaggio

In due avrebbero già deciso di cambiare scuola. Preoccupati i vertici degli istituti scolastici. Un clima difficile anche per la sorella minore di uno dei giovani protagonisti del pestaggioQuel pestaggio se fosse stato perpetrato dadi diverso credo politico, per me non cambiava ... ricordarlo fa bene) vive scortata da anni perdi morte, qualche domanda si impone, o ...

In due avrebbero già deciso di cambiare scuola. Preoccupati i vertici degli istituti scolastici. Un clima difficile anche per la sorella minore di uno dei giovani protagonisti del pestaggio ...