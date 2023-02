Milleproroghe: Mattarella firma la legge con riserve sui balneari (Di domenica 26 febbraio 2023) Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge di conversione del Dl 198 del 29 dicembre 2022, il Milleproroghe, ma con una riserva. Ha scritto una lettera sulla norma per i balneari, inviata ai presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, e alla premier Giorgia Meloni. Il tema la L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di domenica 26 febbraio 2023) Il presidente della Repubblica Sergioha promulgato ladi conversione del Dl 198 del 29 dicembre 2022, il, ma con una riserva. Ha scritto una lettera sulla norma per i, inviata ai presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, e alla premier Giorgia Meloni. Il tema la L'articolo proviene da Inews24.it.

