Milano-Scandicci in tv oggi: canale, orario e diretta streaming A1 Femminile 2022/2023 volley (Di domenica 26 febbraio 2023) Tutto pronto per Vero volley Milano-Savino Del Bene Scandicci, partita valevole per la settima giornata di ritorno della regular season di Serie A1 Femminile 2022/2023 di volley. Grande attesa per il big match di giornata. Le ragazze di Marco Gaspari, terze in classifica con 45 punti, vogliono sfruttare il campo di casa per conquistare il successo e agganciare le toscane. La formazione di Massimo Barbolini è infatti seconda in classifica con tre lunghezze di vantaggio e lo stesso numero di successi delle lombarde. Si preannuncia battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.00 di domenica 26 febbraio all’Arena di Monza. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita ... Leggi su sportface (Di domenica 26 febbraio 2023) Tutto pronto per Vero-Savino Del Bene, partita valevole per la settima giornata di ritorno della regular season di Serie A1di. Grande attesa per il big match di giornata. Le ragazze di Marco Gaspari, terze in classifica con 45 punti, vogliono sfruttare il campo di casa per conquistare il successo e agganciare le toscane. La formazione di Massimo Barbolini è infatti seconda in classifica con tre lunghezze di vantaggio e lo stesso numero di successi delle lombarde. Si preannuncia battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.00 di domenica 26 febbraio all’Arena di Monza. Di seguito, le informazioni per seguire inla partita ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... akosibluethree : @Jasfher Sa Italian superlega - sa men's - Trentino, Modena, Milano, Lube, and Perugia. Women's - Imoco Volley Con… - Rosa2627 : RT @QGdoVolei: ??? 26/02 ???? Serie A1 ?? Conegliano x Pinerolo ? 13h ?? VBTV ?? Chieri x Busto Arsizio ? 13h ?? VBTV ?? Milano x Scandicci ? 1… - QGdoVolei : ??? 26/02 ???? Serie A1 ?? Conegliano x Pinerolo ? 13h ?? VBTV ?? Chieri x Busto Arsizio ? 13h ?? VBTV ?? Milano x Scan… - percy_sp33d : RT @VeroVolley: ? VIGILIA Match chiave domani pomeriggio per le ragazze ???? L'Arena si avvicina al tutto esaurito! Ancora pochi biglietti d… - maybaejy : RT @VeroVolley: ? VIGILIA Match chiave domani pomeriggio per le ragazze ???? L'Arena si avvicina al tutto esaurito! Ancora pochi biglietti d… -