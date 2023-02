Milano Moda Donna | anime diverse | romantiche | sensuali e ribelli

Leggi su panorama

(Di domenica 26 febbraio 2023) Delle collezioni presentate adel prossimo autunno-inverno 2023/24 abbiamo visto, quella probabilmente più tenera e quella ribelle, il risvolto sensuale ma anche quello austero, comunque messe dentro abiti veri, cioè pensati per essere indossati come possibilità, ovvero lasciati alla interpretazione individuale, senza contare il tempo, il genere o le stagioni. Per la maggior parte dei designer e dei marchi longevi si è trattato di un ritorno e di una riappropriazione delle proprie origini, approfondite e sintonizzate sulle vibrazioni della contemporanietà. C’è chi si chiede oggi quale sia lo spirito borghese da preservare e se vi è ancora un delicato e aggraziato suo lato romantico; c’è chi punta su un equilibrio, quasi saggio per il comparto, del ...