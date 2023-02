Milano Fashion Week A I 2023 Le seconde volte dei “nuovi” direttori creativi

Leggi su amica

(Di domenica 26 febbraio 2023) La moda è un po’ come il sesso. Spesso la prima volta non è mai la migliore: troppe aspettative generano ansia e l’ansia genera a sua volta prestazioni dimenticabili. Poi col tempo, la confidenza e l’intimità, il secondo incontro è quello decisivo: se è vero amore, è qui che si conferma. Se non lo è, è il momento di vedere se restare amici «perché non è colpa mia né tua: è che abbiamo visioni della vita diverse». Succede così anche con l’opera numero due di registi, scrittori, autori sparsi: è un vero sentirsi aspettare al varco. Perché se latà è il processo che dà vita a un nuovo prodotto, è anche certo che per fare sbocciare un’idea la si deve curare e coltivare. La costante produzione di novità ricerca costantemente l’equilibrio tra il proprio punto di vista e l’heritage di un brand. La contraddizione è congenita per un fenomeno tanto volatile, si impone e ...