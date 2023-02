Milanese: «Champions League? Tengo conto di una cosa sull’Inter! Poi…» (Di domenica 26 febbraio 2023) L’Inter è in piena corsa Champions League insieme a Milan, Lazio, Roma e Atalanta. Secondo Mauro Milanese, ex difensore nerazzurro, la squadra di Inzaghi ha ottime chance di conquistare un posto in Europa. Di seguito il suo intervento a Radio Sportiva CERTEZZA – L’Inter si gioca un posto in Champions League insieme a Milan, Lazio, Roma e Atalanta mentre il Napoli è abbondantemente in fuga scudetto. Secondo Mauro Milanese, proprio i nerazzurri di Simone Inzaghi sono quelli più certi di un posto in Europa: «Se Atalanta e Milan possono raggiungere la Champions League? Sì, se le romane lo permettono perché Tengo conto che il Napoli vince lo scudetto e l’Inter sicuramente fa la Champions ... Leggi su inter-news (Di domenica 26 febbraio 2023) L’Inter è in piena corsainsieme a Milan, Lazio, Roma e Atalanta. Secondo Mauro, ex difensore nerazzurro, la squadra di Inzaghi ha ottime chance di conquistare un posto in Europa. Di seguito il suo intervento a Radio Sportiva CERTEZZA – L’Inter si gioca un posto ininsieme a Milan, Lazio, Roma e Atalanta mentre il Napoli è abbondantemente in fuga scudetto. Secondo Mauro, proprio i nerazzurri di Simone Inzaghi sono quelli più certi di un posto in Europa: «Se Atalanta e Milan possono raggiungere la? Sì, se le romane lo permettono perchéche il Napoli vince lo scudetto e l’Inter sicuramente fa la...

