Milan, uno spezzone per Ibrahimovic (Di domenica 26 febbraio 2023) Stefano Pioli sta pensando di concedere uno spezzone di gara a Zlatan Ibrahimovic già questa sera contro l’Atalanta. Lo svedese... Leggi su calciomercato (Di domenica 26 febbraio 2023) Stefano Pioli sta pensando di concedere unodi gara a Zlatangià questa sera contro l’Atalanta. Lo svedese...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lucabianchin7 : Il #Milan è sempre più deciso a costruire uno stadio da solo: l’ipotesi San Siro in collaborazione con l’Inter è co… - joseph05203429 : RT @maldiniforever3: Uno dei pochi decenti Baschirotto ovviamente ammonito ?????? e chissà chi hanno la prossima però ricordiamolo Milan culo… - Patrici38702152 : RT @Tiziana29986004: La gentilezza è uno dei suoi tantissimi pregi ?????????? Love Gulf from Italy ???????? MILAN FASHION WEEK KANAWUT #OnitsukaTi… - MassimoDeMarc15 : @Spazio_Napoli Tutt'al più il Milan poteva pareggiare, ma vabè, se uno è menomato... - LucaDColella : RT @SimoneCristao: Se il #Milan dovesse optare per uno stadio di proprietà da solo - e mai come oggi l'ipotesi è davvero reale al contrario… -