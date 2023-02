Milan | Thiaw il migliore difensore sulle palle alte | solo Kim come lui

Leggi su calcionews24

(Di domenica 26 febbraio 2023), la statistica suindicasia il migliordella Serie AKim ha numerii suoi In vista diAtalanta, i rossoneri ritrovano una difesa più solida: tre partite senza subire gol per la squadra rossonera. Una difesa che vede un nuovo ingresso: Malick. Il giocatore tedesco, nel mese di febbraio, è uno dei due difensori della Serie A – al pari di Kim Min-Jae del Napoli – che somma più duelli aerei vinti (11) e respinte difensive di testa (10) in campionato,riporta ac.com. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.