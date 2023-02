Milan, Pioli: “Dobbiamo pensare una partita alla volta” (Di domenica 26 febbraio 2023) Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato della possibilità di sollevare la squadra dopo il gennaio vissuto Leggi su pianetamilan (Di domenica 26 febbraio 2023) Stefano, tecnico del, ha parlato della possibilità di sollevare la squadra dopo il gennaio vissuto

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : ??#Milan, Panchina d'Oro 2021/22, vince Stefano #Pioli - AntoVitiello : Panchina d'Oro a #Pioli: 'Orgoglioso di quello che abbiamo fatto l'anno scorso. Momento negativo? Ne siamo usciti p… - sportface2016 : #Milan - #Pioli: 'Senza questo #Napoli saremmo ancora in corsa per lo scudetto' - infoitsport : Milan-Atalanta, le probabili scelte di Pioli e Gasperini - TuttoQuaNews : RT @sportmediaset: San Siro, destinazione Europa: Pioli e Gasp si giocano il posto in Champions #Sportmediaset #Milan-Atalanta #24agiornat… -