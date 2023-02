Milan | Massara | «Rinnovo Leao? Speriamo che lui e Giroud…»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 26 febbraio 2023) Le parole di Frederic, dirigente del, nel pre partita della gara contro l’Atalanta. I dettagli Fredericha parlato a DAZN nel pre partita della gara trae Atalanta. PAROLE– «Atalanta? Sarà na partita difficilissima, contro un’Atalanta sempre difficile da affrontare. Si tratta di uno scontro diretto per la Champions e dovremo fornire una prestazione di alto livello per venirne a capo.? Vogliamo cercare di trovare una soluzione, pere Giroud così come abbiamo fatto per tanti altri.che arrivi in tempi brevi». L'articolo proviene da Calcio News 24.