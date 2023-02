Milan-Maignan, inizia una nuova stagione. Con l’Atalanta il ritorno del portiere (con un occhio alla nazionale) (Di domenica 26 febbraio 2023) Quando si scomodano i grandi della storia, qualcosa di buono la si sta facendo. A maggior ragione se al centro della questione ci sono i numeri e non le opinioni. Le seconde si discutono, i primi spesso hanno il fascino dell’autorevolezza. Ad aprile 2022 Mike Maignan si spinse fino a 568 minuti con la porta inviolata, minacciando di insidiare i primati di Buffon (record assoluto con 973 minuti) e Seba Rossi (record rossonero) con 929. Non solo. A campionato concluso, il francese risultava essere l’estremo difensore con la percentuale di parate più alta (79.4%). E, come se non bastasse, con il rigore parato a Berardi ad agosto, Maignan ha fatto segnare la percentuale migliore dagli undici metri dal 2015/16 nei top 5 campionati. Nella stagione in corso, il Milan ha giocato solo due partite su sette di Champions League e ... Leggi su sportface (Di domenica 26 febbraio 2023) Quando si scomodano i grandi della storia, qualcosa di buono la si sta facendo. A maggior ragione se al centro della questione ci sono i numeri e non le opinioni. Le seconde si discutono, i primi spesso hanno il fascino dell’autorevolezza. Ad aprile 2022 Mikesi spinse fino a 568 minuti con la porta inviolata, minacciando di insidiare i primati di Buffon (record assoluto con 973 minuti) e Seba Rossi (record rossonero) con 929. Non solo. A campionato concluso, il francese risultava essere l’estremo difensore con la percentuale di parate più alta (79.4%). E, come se non bastasse, con il rigore parato a Berardi ad agosto,ha fatto segnare la percentuale migliore dagli undici metri dal 2015/16 nei top 5 campionati. Nellain corso, ilha giocato solo due partite su sette di Champions League e ...

