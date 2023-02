Milan-Atalanta | Leao ammonito | era diffidato | salterà la Fiorentina

Leggi su sportface

(Di domenica 26 febbraio 2023) Brutte notizie per Stefano Pioli in vista del prossimo match del suo. Rafael, infatti, eraed è statoper proteste al 28? nel match di Serie A contro l’. Sarà dunque fermato dal giudice sportivo per un turno e squalificato, ergola prossima partita contro la. Tegola non da poco per i rossoneri e anche per i fantallenatori. Pur essendo a secco ormai da sette gare (considerando tutte le competizioni), il portoghese resta una pedina molto importante dello scacchiere di Pioli e sostituirlo non sarà facile. SportFace.