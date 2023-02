Milan-Atalanta | formazioni ufficiali | Pioli conferma il 3-4-3

Leggi su contropiedeazzurro

(Di domenica 26 febbraio 2023) Il posticipo delle 20.45 della ventiquattresima giornata di Serie A vede scontrarsi due delle più agguerrite candidate ad un piazzamento in Champions League: a San Siro ilospita l’in una partita che potrebbe avere pesanti conseguenze per la lotta all’Europa che conta. Il tecnico rossonero Stefanoil 3-4-3 utilizzato nelle ultime giornate, con il rientrante Mike Maignan in porta, protetto dal trio composto da Malick Thiaw, Fikayo Tomori e Pierre Kalulu. Junior Messias e Theo Hernández occupano le corsie di centrocampo, con Sandro Tonali e Rade Kruni? al centro. Il tridente offensivo è composto da Brahim Díaz e Rafael Leão ai lati di Olivier Giroud. Hojlund, le scelte di Gasperini: Lookman e Højlund guidano l’attacco Modulo quasi ...