Milan-Atalanta, curiosa statistica nel primo tempo: zero tiri in porta, un gol (Di domenica 26 febbraio 2023) Nel primo tempo della sfida di San Siro tra Milan e Atalanta, valida per la 24^ giornata di Serie A 2022/2023, si è verificata una statistica alquanto curiosa. Nonostante zero tiri in porta (né da una parte né dall'altra), è stato realizzato un gol. La conclusione di Theo Hernandez che si è stampata sul palo, per poi carambolare sulla schiena di Musso e finire in porta, non viene infatti conteggiata come un tiro in porta. Questo perché effettivamente il palo non fa parte dello specchio e, proprio come accade nelle scommesse, una conclusione che colpisce il legno viene conteggiata come semplice 'tiro'. Primi 45 minuti caratterizzati dunque da un gol ma da zero tiri in porta.

