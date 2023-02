Milan-Atalanta: autogol di Musso o gol di Theo? Ecco la risposta, è ufficiale (Di domenica 26 febbraio 2023) Il Milan è passato in vantaggio nel posticipo di San Siro contro l’Atalanta. Per sbloccare la partita è servito un tiro da fuori area, un sinistro al volo di Theo Hernandez. Il tiro del terzino rossonero, prima di entrare in rete, però, ha colpito il palo e subito la deviazione di Musso. Il gol che L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Milan, occhi puntati su Mohamed Daramy. Il Copenaghen vuole 10 milioni di euro Milan, Bakayoko non rinnova con il Chelsea. Il centrocampista verso Milano Milan, nel mirino c’è anche Domenico Berardi per l’attacco rossonero Kaio Jorge, oltre a Milan e Juve c’è anche il Benfica Milan: ... Leggi su webmagazine24 (Di domenica 26 febbraio 2023) Ilè passato in vantaggio nel posticipo di San Siro contro l’. Per sbloccare la partita è servito un tiro da fuori area, un sinistro al volo diHernandez. Il tiro del terzino rossonero, prima di entrare in rete, però, ha colpito il palo e subito la deviazione di. Il gol che L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:, occhi puntati su Mohamed Daramy. Il Copenaghen vuole 10 milioni di euro, Bakayoko non rinnova con il Chelsea. Il centrocampista verso, nel mirino c’è anche Domenico Berardi per l’attacco rossonero Kaio Jorge, oltre ae Juve c’è anche il Benfica: ...

