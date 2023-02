Milan-Atalanta, allo stadio presenti la mamma di Elon Musk, Melissa Satta e Tsitsipas (Di domenica 26 febbraio 2023) Sold out con 72mila biglietti. E una tribuna vip che coinvolge ogni ambito dello spettacolo, dello sport e l’imprenditoria. Milan-Atalanta fa il pienone di pubblico a San Siro. Attori, modelli, sportivi. E persino la madre della seconda persona più ricca al mondo, Elon Musk. Sua mamma, Maye Musk è modella, nutrizionista, imprenditrice e influencer. E stasera assisterà al big match della 24esima giornata. Poi occhio ad attori e modelli. Nelle lounge dedicate agli ospiti del Milan, si potranno incontrare top model come Bianca Balti, giovani interpreti del cinema come Beatrice Vendramin e Saul Nanni, volti televisivi come Melissa Satta. Occhi puntati anche sul tennista Stefanos Tsitsipas, annunciato sugli spalti. Spazio ... Leggi su sportface (Di domenica 26 febbraio 2023) Sold out con 72mila biglietti. E una tribuna vip che coinvolge ogni ambito dello spettacolo, dello sport e l’imprenditoria.fa il pienone di pubblico a San Siro. Attori, modelli, sportivi. E persino la madre della seconda persona più ricca al mondo,. Sua, Mayeè modella, nutrizionista, imprenditrice e influencer. E stasera assisterà al big match della 24esima giornata. Poi occhio ad attori e modelli. Nelle lounge dedicate agli ospiti del, si potranno incontrare top model come Bianca Balti, giovani interpreti del cinema come Beatrice Vendramin e Saul Nanni, volti televisivi come. Occhi puntati anche sul tennista Stefanos, annunciato sugli spalti. Spazio ...

