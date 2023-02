Milan-Atalanta 2-0, rossoneri agganciano Inter al secondo posto (Di domenica 26 febbraio 2023) (Adnkronos) – Il Milan batte l’Atalanta 2-0 nel match valido per la 24esima giornata della Serie A. I rossoneri si impongono con i gol di Theo Hernandez e Messias. Il successo consente ai campioni d’Italia di salire a 47 punti e di agganciare l’Inter al secondo posto, a -18 dal Napoli capolista. L’Atalanta rimane a quota 41. Il verdetto matura al termine di una gara che il Milan comincia col piede sull’acceleratore. Al 7?, Giroud sfrutta il suggerimenti di Leao e spara: destro secco, mira sbagliata di poco. Il Diavolo sfonda al 25? con la collaborazione di Musso. Theo Hernandez spara al volo da fuori, palo e la palla carambola sulla schiena del portiere bergamasco prima di finire in rete: 1-0. Il ritmo resta altissimo, al 33? si accende Leao che ... Leggi su italiasera (Di domenica 26 febbraio 2023) (Adnkronos) – Ilbatte l’2-0 nel match valido per la 24esima giornata della Serie A. Isi impongono con i gol di Theo Hernandez e Messias. Il successo consente ai campioni d’Italia di salire a 47 punti e di agganciare l’al, a -18 dal Napoli capolista. L’rimane a quota 41. Il verdetto matura al termine di una gara che ilcomincia col piede sull’acceleratore. Al 7?, Giroud sfrutta il suggerimenti di Leao e spara: destro secco, mira sbagliata di poco. Il Diavolo sfonda al 25? con la collaborazione di Musso. Theo Hernandez spara al volo da fuori, palo e la palla carambola sulla schiena del portiere bergamasco prima di finire in rete: 1-0. Il ritmo resta altissimo, al 33? si accende Leao che ...

