Milan-Atalanta 2-0: i rossoneri agganciano l’Inter, ritornano Maignan e Ibrahimovic (Di domenica 26 febbraio 2023) Il Milan ha sconfitto l’Atalanta per 2-0 nel posticipo della 24ma giornata di Serie A. I rossoneri hanno infilato la terza vittoria consecutiva e hanno agganciato l’Inter al secondo posto in classifica generale, ad addirittura 18 punti di distacco dal Napoli e con tre lunghezze di margine nei confronti della Roma. La Dea esce sconfitta dallo Stadio San Siro e resta in sesta posizione a -1 dalla Lazio. Tra le fila dei padroni di casa è tornato in campo il portiere Maignan dopo 161 giorni di assenza, sostenuto dai difensori Kalulu, Thiaw, Tomori. Giroud unica punta supportato da Diaz e Lao, a centrocampo Messias, Krunic, Tonali, Theo. Gasperini ha replicato con il 3-4-3: Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Lookman, Hojlund, Ederson. Il Milan è ... Leggi su oasport (Di domenica 26 febbraio 2023) Ilha sconfitto l’per 2-0 nel posticipo della 24ma giornata di Serie A. Ihanno infilato la terza vittoria consecutiva e hanno agganciatoal secondo posto in classifica generale, ad addirittura 18 punti di distacco dal Napoli e con tre lunghezze di margine nei confronti della Roma. La Dea esce sconfitta dallo Stadio San Siro e resta in sesta posizione a -1 dalla Lazio. Tra le fila dei padroni di casa è tornato in campo il portieredopo 161 giorni di assenza, sostenuto dai difensori Kalulu, Thiaw, Tomori. Giroud unica punta supportato da Diaz e Lao, a centrocampo Messias, Krunic, Tonali, Theo. Gasperini ha replicato con il 3-4-3: Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Lookman, Hojlund, Ederson. Ilè ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ActuFoot_ : Le programme foot de ce dimanche : (14h30) ?????????????? Tottenham ?? Chelsea (15h) ???? Multi L1 (17h05) ???? Monaco ?? N… - ZZiliani : Vittorie, pareggi e sconfitte dell'#Atalanta contro la Juventus e i rivali-Juve finiti secondi nei 9 campionati dei… - sportface2016 : #MilanAtalanta, curiosa statistica nel primo tempo: zero tiri in porta, un gol - Bagarotzo : RT @xMarkness__: MIGLIOR MILAN DELLA STAGIONE. Atalanta completamente annichilita. Difensivamente attualmente tra le migliori d’Europa.… - Matteo75223913 : RT @AntoVitiello: ?? Il #Milan domina l'Atalanta e ritorva anche il gioco. Terza vittoria di fila in campionato. Ancora una volta senza sub… -