Milan-Atalanta 2-0, decisivi Theo e Messias (Di domenica 26 febbraio 2023) AGI - Terza vittoria consecutiva in campionato per un ritrovato Milan, che batte una spenta Atalanta nel posticipo domenicale della 24ma giornata di Serie A. A San Siro il big match finisce 2-0 grazie all'autogol di Musso nel primo tempo su gran tiro di Theo Hernandez e al sigillo di Messias nel finale: splendida prestazione da parte della squadra di Pioli, che agguanta al secondo posto l'Inter ma che soprattutto sembra aver riacquisito tante certezze; male invece gli uomini di Gasperini, che chiudono senza tiri nello specchio e senza aver mai portato pericoli dalle parti di Maignan, rimediando la terza sconfitta nelle ultime quattro uscite. Intensità e aggressività sono le due parole chiave di un approccio alla gara ai limiti della perfezione da parte dei rossoneri, che al 7' gia' sfiorano il vantaggio con una girata ... Leggi su agi (Di domenica 26 febbraio 2023) AGI - Terza vittoria consecutiva in campionato per un ritrovato, che batte una spentanel posticipo domenicale della 24ma giornata di Serie A. A San Siro il big match finisce 2-0 grazie all'autogol di Musso nel primo tempo su gran tiro diHernandez e al sigillo dinel finale: splendida prestazione da parte della squadra di Pioli, che agguanta al secondo posto l'Inter ma che soprattutto sembra aver riacquisito tante certezze; male invece gli uomini di Gasperini, che chiudono senza tiri nello specchio e senza aver mai portato pericoli dalle parti di Maignan, rimediando la terza sconfitta nelle ultime quattro uscite. Intensità e aggressività sono le due parole chiave di un approccio alla gara ai limiti della perfezione da parte dei rossoneri, che al 7' gia' sfiorano il vantaggio con una girata ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Vittorie, pareggi e sconfitte dell'#Atalanta contro la Juventus e i rivali-Juve finiti secondi nei 9 campionati dei… - AntoVitiello : ?? Il #Milan domina l'Atalanta e ritorva anche il gioco. Terza vittoria di fila in campionato. Ancora una volta sen… - sportface2016 : #MilanAtalanta, allo stadio saranno presenti la mamma di Elon Musk, Melissa Satta e Tsitsipas. Non solo, ecco tutt… - gab72boa : RT @AntoVitiello: ?? Il #Milan domina l'Atalanta e ritorva anche il gioco. Terza vittoria di fila in campionato. Ancora una volta senza sub… - PAprigliano : RT @ZZiliani: Un #Milan infuocato come ai tempi belli stronca l’#Atalanta sotto ogni aspetto: fisico, tecnico, motivazionale. Mai pericolos… -