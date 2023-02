Milan-Atalanta 2-0, Crudeli esulta per la vittoria rossonera (VIDEO) (Di domenica 26 febbraio 2023) Il Milan di Stefano Pioli ha ottenuto un importante risultato contro l’Atalanta di Giampiero Gasperini. Il match è stato deciso da un autorete di Musso al 25?, dopo un’iniziativa offensiva di Theo Hernandez e dal raddoppio di Messias. Una grande serata per il club rossonero dunque, per la gioia di tutti i sostenitori Milanisti e del telecronista rossonero Tiziano Crudeli. Questo il VIDEO della sua esultanza. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 26 febbraio 2023) Ildi Stefano Pioli ha ottenuto un importante risultato contro l’di Giampiero Gasperini. Il match è stato deciso da un autorete di Musso al 25?, dopo un’iniziativa offensiva di Theo Hernandez e dal raddoppio di Messias. Una grande serata per il club rossonero dunque, per la gioia di tutti i sostenitoriisti e del telecronista rossonero Tiziano. Questo ildella suanza. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Vittorie, pareggi e sconfitte dell'#Atalanta contro la Juventus e i rivali-Juve finiti secondi nei 9 campionati dei… - AntoVitiello : ?? Il #Milan domina l'Atalanta e ritorva anche il gioco. Terza vittoria di fila in campionato. Ancora una volta sen… - sportface2016 : #MilanAtalanta, allo stadio saranno presenti la mamma di Elon Musk, Melissa Satta e Tsitsipas. Non solo, ecco tutt… - NicholasMMII : RT @AntoVitiello: ?? Il #Milan domina l'Atalanta e ritorva anche il gioco. Terza vittoria di fila in campionato. Ancora una volta senza sub… - umbritommaso : @__SSam__7 Ti ricordo che non stiamo parlando di Milan - Atalanta, ma dell'ultima decina di partite. In più questa… -