Migranti | VIDEO dei Vigili del Fuoco sui soccorsi in spiaggia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... anperillo : Strage di #migranti al largo di #Crotone: oltre 40 vittime, tra loro un neonato e molti bimbi. Il video della… - vigilidelfuoco : #Crotone naufragio migranti, prosegue il soccorso dei #vigilidelfuoco sulla spiaggia nella zona di Steccato di Cutr… - Radio1Rai : ??#Migranti #Naufragio #Crotone Tratte in salvo, al momento, 80 persone; 43 i corpi privi di vita rinvenuti lungo il… - Lacartastampata : RT @manolo_loop: #Calabria Strage di migranti sulle coste di #Crotone. Una struggente denuncia davanti ai resti del #naufragio. “Sono mort… - Spooky_The_Tuff : RT @GazzettaDelSud: La tragedia di migranti a #Cutro, il mare restituisce le vittime. Le drammatiche immagini. VIDEO #migranti #naufragio h… -

Prego per ognuno di loro, per i dispersi, per gli altrisopravvissuti". Lo ha detto papa Francesco all'Angelus. "Ringrazio quanti hanno portato soccorso e coloro che stanno dando accoglienza ...- Le immagini - condivise su twitter - delle ricerche delle vittime e dei sopravvissuti nella spiaggia nella zona di Steccato di ...

I VIDEO - Migranti, naufragio nel Crotonese Agenzia ANSA

Naufragio migranti nella notte, le immagini del barcone - Video Adnkronos

Migranti, VIDEO notturno della Guardia Costiera sulle ricerche TGLA7

Ortona, l'Aita Mari attraccata nel porto a mezzanotte e mezza ... Rete8

Migranti annegati al largo di Cutro, sono 45 le vittime accertate. Recuperati alcuni corpi nelle acque di Belcastro (VIDEO) Virgilio

L'attracco della nave Aita Mari avvenuto a mezzanotte e mezza nel porto di Ortona. Le operazioni di sbarco in diretta Fb sulla pagina di Rete8 ...Aggiornamento naufragio sulle coste di Cutro: al momento sono 45 le vittime accertate. Recuperati i corpi di un uomo ed una donna nelle acque di Belcastro (CZ) Nel VIDEO soccorritori acquatici VVF dur ...