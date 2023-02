Migranti | un barcone spezzato dalle onde nel Crotonese | recuperati 43 corpi ma si temono oltre 100 morti

(Di domenica 26 febbraio 2023) Tra le vittime ci sono molti bambini e donne. Ottanta persone sono state tratte in salvo. I superstiti: «Sulla barca eravamo in 250»

Sono decine imorti nella tragedia avvenuta al largo di Steccato di Cutro, a una ventina di chilometri da Crotone, dove unstracolmo si è spezzato in due a causa delle condizioni del mare. Al ...Un bilancio che sale di ora in ora, con decine e decine di dispersi in mare. Unche trasportava, secondo le testimonianze, 250 persone in arrivo da Iran, Pakistan e ...già arrivati dei, ...

La Guardia Costiera, da questa notte, è impegnata lungo le coste del crotonese per soccorrere alcuni naufraghi caduti in mare da un barcone. L'unità, con circa 120 migranti a bordo, si è rovesciata a ...Occhiuto: Calabria in lutto, dov'è l'Europa «Un barcone che trasportava migranti si è spezzato, a causa del mare in tempesta, davanti alle coste calabresi di Steccato di Cutro, a una trentina di ...