Migranti, strazio al largo di Cutro: 43 morti e 80 sopravvissuti (Di domenica 26 febbraio 2023) A quanto apprende l’Adnkronos, sarebbe di 43 morti e 80 sopravvissuti il bilancio provvisorio della tragedia avvenuta al largo di Steccato di Cutro, a una ventina di chilometri da Crotone, dove un barcone stracolmo di Migranti si è spezzato in due a causa delle condizioni del mare. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 26 febbraio 2023) A quanto apprende l’Adnkronos, sarebbe di 43e 80il bilancio provvisorio della tragedia avvenuta aldi Steccato di, a una ventina di chilometri da Crotone, dove un barcone stracolmo disi è spezzato in due a causa delle condizioni del mare. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... senzasinistra : @AngiKappa Non si trovano più’ le parole per dire lo strazio per queste vite perse e per spiegare la nostra vergogn… -