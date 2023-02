Migranti, Piantedosi: “Naufragio Crotone provocato da incaglio in una secca” (Di domenica 26 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Dalle prime ricostruzioni, la distruzione” del barcone “è avvenuta per un incaglio in una secca. Questo testimonia la condizione di estrema precarietà con cui si è messa in moto questa imbarcazione”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi al termine della riunione in prefettura a Crotone sul Naufragio del barcone nelle acque di Steccato di Cutro. “Al momento ci sono 59 deceduti e 81 persone tratte in salvo”, ha spiegato il ministro, aggiungendo che tra le vittime figurano 14 minori. “Sembrerebbe ci siano altri 20-30 dispersi”, ha affermato, spiegando comunque che non si hanno certezze. “Sono comunque dati molto orientativi”, indicazioni basate su “riferimenti dati da chi era a bordo”, ha aggiunto il ministro. “La mia presenza qui era doverosa, è il segnale di ... Leggi su italiasera (Di domenica 26 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Dalle prime ricostruzioni, la distruzione” del barcone “è avvenuta per unin una. Questo testimonia la condizione di estrema precarietà con cui si è messa in moto questa imbarcazione”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteoal termine della riunione in prefettura asuldel barcone nelle acque di Steccato di Cutro. “Al momento ci sono 59 deceduti e 81 persone tratte in salvo”, ha spiegato il ministro, aggiungendo che tra le vittime figurano 14 minori. “Sembrerebbe ci siano altri 20-30 dispersi”, ha affermato, spiegando comunque che non si hanno certezze. “Sono comunque dati molto orientativi”, indicazioni basate su “riferimenti dati da chi era a bordo”, ha aggiunto il ministro. “La mia presenza qui era doverosa, è il segnale di ...

