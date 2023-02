Migranti | naufragio vicino Crotone | oltre 40 morti | anche bambini

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vigilidelfuoco : ?? #Crotone, naufragio barcone migranti a Steccato di Cutro: i #vigilidelfuoco operano con sommozzatori e soccorrito… - vigilidelfuoco : #Crotone naufragio migranti, prosegue il soccorso dei #vigilidelfuoco sulla spiaggia nella zona di Steccato di Cutr… - Radio1Rai : ??#Migranti #Naufragio #Crotone Parole dure da @SaveChildrenIT: 'Ancora una volta ci troviamo a piangere la morte in… - solenerogrigio : Naufragio di migranti in Calabria: recuperati 40 corpi, si temono oltre 100 morti. 'Esplosione a bordo' - la Repubb… - masbu68 : Come al solito la sx farà opera di sciacallaggio sui migranti per questo #naufragio trovando modo di parlare male d… -

...con dolore delavvenuto sulla costa calabrese, presso Crotone. Già sono stati recuperati 40 morti, tra cui molti bambini. Prego per ognuno di loro, per i dispersi, per gli altri...12.33 Papa:prego pervittime in mare Al termine dell'Angelus in piazza San Pietro,il Papa si è soffermato sull'ennesima tragedia diin mare."Ho appreso con dolore delsulla costa calabrese. Prego per i morti,i dispersi, i sopravvissuti". Ha quindi ringraziato "chi porta soccorso e quanti danno accoglienza". ...

Naufragio di migranti in Calabria: decine di morti, tra cui un neonato Corriere della Sera

Migranti, naufragio davanti alle coste di Cutro (Crotone): almeno 43 morti | "Si temono oltre 100 vittime" TGCOM

Migranti, naufragio Crotone: cadaveri in mare Il Sole 24 ORE

Strage di migranti a Cutro: 45 morti, ma se ne temono oltre 100. Tra le vittime molti bambini - Calabria Agenzia ANSA

Crotone, barca carica di migranti si spezza davanti alla costa: 45 morti, anche bambini Il Fatto Quotidiano

Per il ministro dell'Interno è fondamentale" fermare le partenze ed è fondamentale "che non vengano in alcun modo incoraggiate traversate che, sfruttando il miraggio illusorio di una vita migliore, al ...Una barca di migranti con circa 150 persone a bordo è naufragata stamattina davanti alle coste calabresi di Steccato di Cutro (comune di Belcastro), a una ventina di chilometri da Crotone. Sono finora ...