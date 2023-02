Migranti, naufragio vicino Crotone: oltre 30 morti, anche bambini (Di domenica 26 febbraio 2023) Il barcone, molto carico, non ha retto al mare agitato e si è schiantato contro gli scogli. Tra le vittime anche un ... Leggi su quotidiano (Di domenica 26 febbraio 2023) Il barcone, molto carico, non ha retto al mare agitato e si è schiantato contro gli scogli. Tra le vittimeun ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Naufragio di migranti nel Crotonese. 27 morti, i corpi trovati sulla spiaggia #ANSA - repubblica : Migranti naufragio nello Jonio calabrese, già una decina i corpi recuperati - ilpost : C’è stato un grave naufragio di migranti al largo della Calabria - ChiaraLiati : RT @AngiKappa: #migranti Strage al largo di #Crotone #naufragio Come in Libia e in Tunisia decine di cadaveri ora sulle nostre spiagge.… - DarioSabaghi : Naufragio di migranti nel Crotonese, 30 morti trovati in spiaggia - Calabria - -