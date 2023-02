Migranti, naufragio vicino Crotone: 40 morti, anche bambini (Di domenica 26 febbraio 2023) Alcuni dei Migranti salvati dal naufragio nel Crotonese Per approfondire : Foto : naufragio nel Crotonese: decine di Migranti morti Leggi su quotidiano (Di domenica 26 febbraio 2023) Alcuni deisalvati dalnelse Per approfondire : Foto :nelse: decine di

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Radio1Rai : ??#Migranti #Naufragio #Crotone Parole dure da @SaveChildrenIT: 'Ancora una volta ci troviamo a piangere la morte in… - Agenzia_Ansa : Naufragio di migranti nel Crotonese. 27 morti, i corpi trovati sulla spiaggia #ANSA - fattoquotidiano : Migranti, naufragio all’alba davanti alle coste di Crotone: almeno 34 morti, 50 le persone tratte in salvo - TheRogueTwo : RT @AngiKappa: #migranti Strage al largo di #Crotone #naufragio Come in Libia e in Tunisia decine di cadaveri ora sulle nostre spiagge.… - JosephCinque839 : “Se stavano a casa loro non succedeva” E magari la domenica andate pure in chiesa. MA COME CAZZO FATE A DORMIRE LA… -