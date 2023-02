Migranti | naufragio vicino Crotone | 33 morti | anche bambini

(Di domenica 26 febbraio 2023) Il barcone non ha retto al mare agitato e si è schiantato contro gli scogli. Tra le vittimeun neonato. A bordo - pare - fossero in 250. Una cinquantina i ...

Un barcone diha fattostamattina davanti alle coste calabresi di Steccato di Cutro, a una ventina di chilometri da Crotone. Sarebbero al momento almeno 27 i corpi ritrovati sulla spiaggia, a ...ammassati sul vecchio peschereccio, secondo le testimonianze di chi era a bordo, sarebbero stati 250: i superstiti nelsono 80, ventuno di loro sono stati portati nel pronto ...

Così palazzo chigi in una nota. É destinato ad aggravarsi pesantemente il bilancio delle vittime del naufragio di migranti a "Steccato" di Cutro. I circa cinquanta superstiti trovati sulla spiaggia ...