Migranti | naufragio nel Crotonese | oltre 40 le vittime finora accertate

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... caritas_milano : Strage di migranti, #naufragio in Calabria. Decine di persone morte tra cui molti bambini. La vita è sacra, va sa… - vigilidelfuoco : ?? #Crotone, naufragio barcone migranti a Steccato di Cutro: i #vigilidelfuoco operano con sommozzatori e soccorrito… - Radio1Rai : ??#Migranti #Naufragio #Crotone Parole dure da @SaveChildrenIT: 'Ancora una volta ci troviamo a piangere la morte in… - mezzodistrizzo : RT @caritas_milano: Strage di migranti, #naufragio in Calabria. Decine di persone morte tra cui molti bambini. La vita è sacra, va salvag… - antareSar_ : RT @manolo_loop: #Calabria Strage di migranti sulle coste di #Crotone. Una struggente denuncia davanti ai resti del #naufragio. “Sono mort… -

Tragedia sulle coste del Crotonese, un barcone di legno, con a bordo centinaia di, si e' spezzato a poche decine di metri dalla riva. piu' di 40 le vittime accertate, ma il bilancio sembra salire. 26 febbraio 2023"Sono profondamente addolorata per il terribileal largo delle coste calabresi. La conseguente perdita di vite umane diinnocenti è una tragedia. Tutti insieme, dobbiamo raddoppiare i nostri sforzi per il Patto sulla migrazione e ...

Strage di migranti a Cutro: si temono oltre 100 morti. Tra le vittime molti bambini. Fermato un sospetto scafista - Calabria Agenzia ANSA

Migranti, naufragio davanti alle coste di Cutro (Crotone): almeno 45 morti | "Si temono oltre 100 vittime" TGCOM

Naufragio di migranti in Calabria: 45 morti. Mattarella: "Indispensabile impegno dell'Ue" la Repubblica

Naufragio migranti: il barcone partito 4 giorni fa da Izmir - Cronaca Agenzia ANSA

Strage al largo del crotonese: 45 i morti, almeno 8 i bambini. Circa 80 i superstiti RaiNews

E’ disumano scambiare la vita di uomini, donne e bambini col prezzo del ‘biglietto’ da loro pagato nella falsa prospettiva di un viaggio sicuro”. E’ quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi, sul t ...Sono 80 i migranti superstiti al naufragio del barcone sul quale si trovavano avvenuto in Calabria. Ventuno di loro sono stati portati nel pronto soccorso dell'ospedale di Crotone, mentre gli altri so ...