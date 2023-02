Migranti, naufragio nel Crotonese: almeno 40 i morti (Di domenica 26 febbraio 2023) E' salito a 40 il bilancio, ancora provvisorio, dei morti durante uno sbarco di Migranti a Cutro, nel Crotonese. Ai cadaveri trovati sulla spiaggia, in localita' "Steccato", si aggiungono quelli ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 26 febbraio 2023) E' salito a 40 il bilancio, ancora provvisorio, deidurante uno sbarco dia Cutro, nel. Ai cadaveri trovati sulla spiaggia, in localita' "Steccato", si aggiungono quelli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Naufragio di migranti nel Crotonese. 27 morti, i corpi trovati sulla spiaggia #ANSA - repubblica : Migranti naufragio nello Jonio calabrese, già una decina i corpi recuperati - fattoquotidiano : Migranti, naufragio all’alba davanti alle coste di Crotone: almeno 34 morti, 50 le persone tratte in salvo - GianlucaNarisi : RT @AngiKappa: #migranti Strage al largo di #Crotone #naufragio Come in Libia e in Tunisia decine di cadaveri ora sulle nostre spiagge.… - _mrbyte : RT @Radio1Rai: ??#Migranti #Naufragio #Crotone Su imbarcazione più di 100 persone. Bilancio provvisorio 30 morti. Si cercano dispersi https:… -