Migranti | naufragio di un barcone a Crotone Almeno 45 morti | anche bimbi «Si temono 100 vittime» Meloni | «Dolore per vite stroncate da trafficanti»

...con dolore delavvenuto sulla costa calabrese, presso Crotone. Già sono stati recuperati 40 morti, tra cui molti bambini. Prego per ognuno di loro, per i dispersi, per gli altri...- - > I corpi deimorti neldel Crotonese - Ansa . Dolore per le vittime, preghiere "per i morti, i sopravvissuti e i dispersi". Queste le parole del Papa all'Angelus di oggi, poche ore dopo la ...

Naufragio di migranti in Calabria: decine di morti, tra cui un neonato Corriere della Sera

Migranti, naufragio a Crotone: barca spezzata in due. Oltre 40 i morti. LE FOTO Sky Tg24

Strage di migranti a Cutro: si temono oltre 100 morti. Tra le vittime molti bambini Agenzia ANSA

Crotone, barca carica di migranti si spezza davanti alla costa: almeno 43 morti, anche bambini Il Fatto Quotidiano

I VIDEO - Migranti, naufragio nel Crotonese Agenzia ANSA

Aggiornamento naufragio sulle coste di Cutro: al momento sono 45 le vittime accertate. Recuperati i corpi di un uomo ed una donna nelle acque di Belcastro (CZ) Nel VIDEO soccorritori acquatici VVF dur ...Una tragedia enorme e un bilancio che sale col passare delle ore: il barcone che si è schiantato contro gli scogli a pochi metri ...