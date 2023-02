Migranti, naufragio di un barcone a Crotone. Almeno 45 morti, anche bimbi. «Si temono 100 vittime». Meloni: «Dolore per vite stroncate da trafficanti» (Di domenica 26 febbraio 2023) Dramma Migranti a Crotone. Un'imbarcazione è naufragata all'alba e al momento il bilancio è di 45 Migranti morti e 70 dispersi. Ma il conto finale delle vittime... Leggi su ilmattino (Di domenica 26 febbraio 2023) Dramma. Un'imbarcazione è naufragata all'alba e al momento il bilancio è di 45e 70 dispersi. Ma il conto finale delle...

