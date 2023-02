Migranti, naufragio Crotone: barca partita da Turchia verso Calabria (Di domenica 26 febbraio 2023) (Adnkronos) – I Migranti morti oggi nelle acque di Steccato di Cutro, in provincia di Crotone, erano partiti presumibilmente dalla Turchia. Il loro barcone, diretto verso la Calabria era stato avvistato nella serata di ieri da un velivolo Frontex in attività di pattugliamento. L’imbarcazione era partita probabilmente dalla città turca di Izmir, circa 4 giorni fa. La stima delle persone presenti a bordo dell’imbarcazione è di 160-180 Migranti di diverse nazionalità: afghani, pachistani, turchi e somali. “La Turchia in genere riesce a bloccare le navi che partono ma in questo momento è ferita da continui terremoti forse i controlli sono allentati”, ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, sottolineando la ... Leggi su italiasera (Di domenica 26 febbraio 2023) (Adnkronos) – Imorti oggi nelle acque di Steccato di Cutro, in provincia di, erano partiti presumibilmente dalla. Il loro barcone, direttolaera stato avvistato nella serata di ieri da un velivolo Frontex in attività di pattugliamento. L’imzione eraprobabilmente dalla città turca di Izmir, circa 4 giorni fa. La stima delle persone presenti a bordo dell’imzione è di 160-180di diverse nazionalità: afghani, pachistani, turchi e somali. “Lain genere riesce a bloccare le navi che partono ma in questo momento è ferita da continui terremoti forse i controlli sono allentati”, ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, sottolineando la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... caritas_milano : Strage di migranti, #naufragio in Calabria. Decine di persone morte tra cui molti bambini. La vita è sacra, va sa… - Pontifex_it : #PreghiamoInsieme anche per le vittime del naufragio avvenuto stamattina sulla Costa calabrese, tra cui molti bambi… - vigilidelfuoco : ?? #Crotone, naufragio barcone migranti a Steccato di Cutro: i #vigilidelfuoco operano con sommozzatori e soccorrito… - antobgl : RT @fcancellato: Abbiamo portato la guerra in Medio Oriente Diamo miliardi alla Turchia perché si tenga i profughi Perseguitiamo chi soccor… - macaruzzo : RT @giuliocavalli: Almeno 40 morti per un naufragio di migranti al largo di Crotone.. Donne e bambini sputati cadaveri sulla spiaggia. E… -