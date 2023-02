Migranti, naufragio al largo di Crotone: almeno 59 i morti | Tra le vittime 2 gemellini e un bimbo di pochi mesi (Di domenica 26 febbraio 2023) Imbarcazione spezzata in due dalle onde Il barcone era partito 4 giorni fa da Izmir, in Turchia. L'imbarcazione è stata individuata per la prima volta nella serata di sabato da un aereo di Frontex in ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 26 febbraio 2023) Imbarcazione spezzata in due dalle onde Il barcone era partito 4 giorni fa da Izmir, in Turchia. L'imbarcazione è stata individuata per la prima volta nella serata di sabato da un aereo di Frontex in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... caritas_milano : Strage di migranti, #naufragio in Calabria. Decine di persone morte tra cui molti bambini. La vita è sacra, va sa… - Pontifex_it : #PreghiamoInsieme anche per le vittime del naufragio avvenuto stamattina sulla Costa calabrese, tra cui molti bambi… - vigilidelfuoco : ?? #Crotone, naufragio barcone migranti a Steccato di Cutro: i #vigilidelfuoco operano con sommozzatori e soccorrito… - mattparkerrrr : RT @giuliocavalli: Almeno 40 morti per un naufragio di migranti al largo di Crotone.. Donne e bambini sputati cadaveri sulla spiaggia. E… - Giusepp94251975 : RT @caritas_milano: Strage di migranti, #naufragio in Calabria. Decine di persone morte tra cui molti bambini. La vita è sacra, va salvag… -