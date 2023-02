Migranti morti in mare, Meloni: "Vite umane stroncate dai trafficanti di uomini" (Di domenica 26 febbraio 2023) La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, esprime "il suo profondo dolore per le tante Vite umane stroncate dai trafficanti di uomini. È criminale mettere in mare una imbarcazione" lunga appena 20 metri "con ben 200... Leggi su europa.today (Di domenica 26 febbraio 2023) La presidente del Consiglio, Giorgia, esprime "il suo profondo dolore per le tantedaidi. È criminale mettere inuna imbarcazione" lunga appena 20 metri "con ben 200...

