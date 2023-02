Migranti: decine di morti nel peschereccio spezzato dalle onde sulle coste di Crotone (Di domenica 26 febbraio 2023) Sarebbero trenta, ma il bilancio è ancora provvisorio, i morti durante uno sbarco di Migranti a Cutro, in provincia di Crotone. Ai cadaveri trovati sulla spiaggia, in località "Steccato", si aggiungono, infatti, quelli trovati in mare che devono ancora essere recuperati L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 26 febbraio 2023) Sarebbero trenta, ma il bilancio è ancora provvisorio, idurante uno sbarco dia Cutro, in provincia di. Ai cadaveri trovati sulla spiaggia, in località "Steccato", si aggiungono, infatti, quelli trovati in mare che devono ancora essere recuperati L'articolo proviene da Firenze Post.

