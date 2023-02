Migranti, barcone si spezza in mare davanti a Crotone. Recuperati 60 cadaveri, tra loro due gemellini e un bimbo di pochi mesi. Fermato il presunto scafista. Mattarella: “Maggiore impegno Ue contro i trafficanti” (Di domenica 26 febbraio 2023) I corpi Recuperati sono una quarantina, molti bambini tra le vittime. I superstiti sono 80. Il sindaco: «Il mare continua a restituire corpi. Calabria in lutto, dov’è l’Europa?» Leggi su lastampa (Di domenica 26 febbraio 2023) I corpisono una quarantina, molti bambini tra le vittime. I superstiti sono 80. Il sindaco: «Ilcontinua a restituire corpi. Calabria in lutto, dov’è l’Europa?»

