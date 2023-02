Migranti, barcone si spezza in mare a Crotone: decine di morti, anche bambini. Cadaveri sulla spiaggia. I superstiti: «Eravamo in 250». Piantedosi: fermare le partenze (Di domenica 26 febbraio 2023) Dramma Migranti a Crotone. Un'imbarcazione è naufragata all'alba e al momento il bilancio è di 33 Migranti morti e 70 dispersi. Ma il conto finale delle vittime... Leggi su ilmattino (Di domenica 26 febbraio 2023) Dramma. Un'imbarcazione è naufragata all'alba e al momento il bilancio è di 33e 70 dispersi. Ma il conto finale delle vittime...

