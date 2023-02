Migranti, barcone con 250 persone si spezza davanti alle coste di Crotone: 40 vittime, tra cui molti bambini. Giorgia Meloni: profondo ... (Di domenica 26 febbraio 2023) Dramma Migranti a Crotone . Un'imbarcazione è naufragata all'alba e al momento il bilancio è di 40 Migranti morti , tra i quali almeno un neonato e molti bambini , ma il conto finale delle vittime ... Leggi su leggo (Di domenica 26 febbraio 2023) Dramma. Un'imbarcazione è naufragata all'alba e al momento il bilancio è di 40morti , tra i quali almeno un neonato e, ma il conto finale delle...

