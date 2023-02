Migranti: 59 morti nel Crotonese. Anche 14 bambini. E 2 gemelli. Inchiesta della Procura. Mattarella: “L’UE intervenga” (Di domenica 26 febbraio 2023) Una nuova strage di Migranti. Un viaggio concluso in tragedia su un tratto di spiaggia della frazione Steccato di Cutro, nel Crotonese. Il caicco carico si è spezzato a un centinaio di metri metri dalla riva ed è stata strage: 59 sono i cadaveri recuperati ed un numero indefinibile di vittime ancora da recuperare, almeno 40. E tra loro bambini, tanti bambini. Quattordici sono quelli recuperati tra cui due gemellini di pochi anni ed un piccolo di pochi mesi L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 26 febbraio 2023) Una nuova strage di. Un viaggio concluso in tragedia su un tratto di spiaggiafrazione Steccato di Cutro, nel. Il caicco carico si è spezzato a un centinaio di metri metri dalla riva ed è stata strage: 59 sono i cadaveri recuperati ed un numero indefinibile di vittime ancora da recuperare, almeno 40. E tra loro, tanti. Quattordici sono quelli recuperati tra cui dueni di pochi anni ed un piccolo di pochi mesi L'articolo proviene da Firenze Post.

