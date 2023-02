"Mi manca, non si può tornare indietro": Insinna, il dramma mai superato (Di domenica 26 febbraio 2023) Flavio Insinna si racconta a Tv sorrisi e canzoni. Il conduttore de l'Eredità non usa giri di parole e parla di un lutto, di un dolore che non ha mai superato: la scomparsa improvvisa di Fabrizio Frizzi. E Insinna ricorda l'amico Fabrizio a modo suo in modo chiaro lasciando intendere quanto fosse forte il legame con l'ex compagno di Rita Dalla Chiesa: "Sarebbe bello poter tornare indietro e far condurre e Fabrizio tutte e 5000 le puntate. Mi manca, è una punta di malinconia nella storia perfetta de L'Eredità". E ancora: "Noi cerchiamo di tenere sempre vivo il suo sorriso", ma di certo questa lutto ha segnato e non poco Insinna. Poi ha svelato un retroscena su Carlo Conti, l'uomo che lo ha portato al timone de l'Eredità: "Quando iniziai L'Eredità Carlo mi disse: ‘Se ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 febbraio 2023) Flaviosi racconta a Tv sorrisi e canzoni. Il conduttore de l'Eredità non usa giri di parole e parla di un lutto, di un dolore che non ha mai: la scomparsa improvvisa di Fabrizio Frizzi. Ericorda l'amico Fabrizio a modo suo in modo chiaro lasciando intendere quanto fosse forte il legame con l'ex compagno di Rita Dalla Chiesa: "Sarebbe bello potere far condurre e Fabrizio tutte e 5000 le puntate. Mi, è una punta di malinconia nella storia perfetta de L'Eredità". E ancora: "Noi cerchiamo di tenere sempre vivo il suo sorriso", ma di certo questa lutto ha segnato e non poco. Poi ha svelato un retroscena su Carlo Conti, l'uomo che lo ha portato al timone de l'Eredità: "Quando iniziai L'Eredità Carlo mi disse: ‘Se ...

