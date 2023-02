Metsola, Ue ha bisogno di nuove regole per sfide migrazione (Di domenica 26 febbraio 2023) "Gli Stati membri devono farsi avanti e trovare una soluzione. Ora. L'Ue ha bisogno di regole comuni e aggiornate che ci permettano di affrontare le sfide della migrazione". Lo dichiara sui social la ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 26 febbraio 2023) "Gli Stati membri devono farsi avanti e trovare una soluzione. Ora. L'Ue hadicomuni e aggiornate che ci permettano di affrontare ledella". Lo dichiara sui social la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... iconanews : Metsola, Ue ha bisogno di nuove regole per sfide migrazione - novasocialnews : Metsola, Ue ha bisogno di nuove regole per sfide migrazione - News24_it : Metsola, Ue ha bisogno di nuove regole per sfide migrazione - beppebottero : #Europa ha disperato bisogno di un leader: nel 2024 terminerà, fortunatamente, il mandato di Ursula #vonderLeyen al… - Bejje77 : @matteosalvinimi Ieri @Ignazio_LaRussa ha incontrato Metsola. Ne avete parlato o deve solo cagare il cazzo via soci… -