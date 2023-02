Meteo | vortice gelido porta maltempo e neve sull’Italia Previsioni di lunedì 27 febbraio

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 26 febbraio 2023) La settimana si apre con unin azione, che porterà diversi episodi dia bassa quota su molte regioni. Secondo gli esperti,27è attesa una giornata con cieli spesso coperti, soprattutto al Nord. Pioggia ein Emilia-Romagna, Liguria e Piemonte (fino a quote molto basse o in pianura). Al Centro e al Sud, specie sulle aree peninsulari, previsto, conin collina su Toscana, Umbria e Marche e sopra i 1.100 metri altrove. Possibili piovaschi in Sardegna, mentre sarà più asciutto altrove. Le temperature sono in calo (LE).