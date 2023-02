Messina Denaro decise di sequestrare il piccolo Di Matteo ma è errato ritenerlo l’unico colpevole

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 26 febbraio 2023) Gli organi di stampa, all’unisono, nel rendere noto l’arresto dihanno dato risalto alla tragica vicenda delGiuseppe Di, figlio del pentito Santino Di, addebitando ala responsabilità della morte e susseguente disfacimento del corpicino mediante l’acido. E no!è corresponsabile sì del sequestro, ma non fu lui che strangolò Giuseppe. Nel sequestro, la carcerazione e la tragica fine di Giuseppe concorsero a vario titolo tantissimi mafiosi e altri appartenenti a numerosi mandamenti. Alcuni degli attori erano da me conosciuti personalmente da pregressa attività investigativa. Addirittura uno di loro era stato da me arrestato tantissimi anni fa dopo ...